Latte Social 是一款專為創作者和企業設計的人工智慧影片編輯工具。它有助於創建針對社交媒體平台優化的引人入勝的短影片。 主要功能包括各種風格的動畫字幕，有助於保持觀眾的參與度並符合品牌美學。此外，它還能夠將網路研討會和教程等長篇內容轉換為適合社交媒體的小片段。 用戶可以輕鬆地為 TikTok、YouTube Shorts 和 Instagram Reels 等不同平台重新調整內容，從而節省數小時的手動編輯時間。 它允許用戶將腳本、部落格文章或短文本提示轉換為引人入勝的視頻，無需手動編輯。這些影片可以使用一系列人工智慧語音、視覺風格和背景音樂進行客製化。 該工具支援 30 多種語言，確保可以對廣泛的影片內容進行編輯和添加字幕。為了保障用戶隱私和資料保護，所有上傳的內容都經過加密並安全儲存。 希望探索或完全存取功能的用戶可以使用試用期和訂閱計劃。

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