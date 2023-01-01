Twitch 是亞馬遜子公司 Twitch Interactive 營運的視訊直播服務。該網站於 2011 年 6 月推出，是大眾興趣串流平台 Justin.tv 的衍生產品，主要專注於視訊遊戲直播，除了音樂廣播、創意內容之外，還包括電子競技比賽的直播，以及最近的“在現實生活中」的流。網站上的內容可以即時觀看，也可以透過隨選視訊觀看。 Twitch 的受歡迎程度超過了其大眾興趣的同類產品。 2013年10月，該網站擁有4500萬獨立瀏覽者，到2014年2月，它被認為是美國互聯網峰值流量的第四大來源。同時，Justin.tv 的母公司更名為 Twitch Interactive，以代表焦點的轉變 - Justin.tv 於 2014 年 8 月關閉。當月，該服務被亞馬遜以 9.7 億美元收購，後來又被亞馬遜收購。導致與該公司的訂閱服務Amazon Prime 產生協同效應。 Twitch 後來收購了線上電玩社群營運商 Curse，並推出了透過串流媒體連結購買遊戲的方法，以及允許串流媒體主播從他們玩的遊戲銷售中獲得佣金的計劃。 到 2015 年，Twitch 每月擁有超過 150 萬主播和 1 億觀眾。截至 2017 年，Twitch 仍然是美國領先的視訊遊戲直播視訊服務，並且比 YouTube Gaming 更具優勢。截至 2018 年 5 月，每月有 220 萬主播，每日活躍用戶為 1,500 萬，平均並髮用戶數約 100 萬。截至 2018 年 5 月，Twitch 擁有超過 27,000 個合作夥伴頻道。

網站： twitch.tv

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