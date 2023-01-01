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Instapaper 是一項書籤服務，允許保存網頁內容，以便以後可以在不同的裝置（例如電子閱讀器、智慧型手機或平板電腦）上「閱讀」。該服務由 Marco Arment 於 2008 年創立，截至 2011 年底擁有約 200 萬用戶。2013 年 4 月，Marco 將多數股權出售給 Betaworks，並於 2016 年中期被 Pinterest 收購。 2018 年 7 月，Instapaper 的所有權從 Pinterest 轉移至新成立的公司 Instant Paper, Inc。過渡於 2018 年 8 月 6 日完成。

網站： instapaper.com

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