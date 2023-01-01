在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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Asana 是一款網路和行動應用程序，旨在幫助團隊組織、追蹤和管理他們的工作。 Forrester, Inc. 報告稱“Asana 簡化了基於團隊的工作管理。”它是由同名公司生產的。 （體式公司） 它由 Facebook 聯合創始人達斯汀·莫斯科維茨 (Dustin Moskovitz) 和前 Google、前 Facebook 工程師賈斯汀·羅森斯坦 (Justin Rosenstein) 於 2008 年創立，兩人都致力於提高 Facebook 員工的生產力。該產品於 2012 年 4 月上市。2018 年 12 月，該公司估值為 15 億美元。

網站： asana.com

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