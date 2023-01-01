在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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Postmates 是一家美國公司，提供餐廳準備的餐點和其他商品的本地配送服務。截至 2019 年 2 月，Postmates 在美國 2,940 個城市開展業務。該服務依靠手機應用程式及其全球定位系統功能來匹配庫存和消費者需求。Postmates 於 2011 年推出，是美國眾多按需投遞公司之一為以前不提供送貨服務的餐廳和商店提供送貨服務。 Postmates 是按需公司的一個例子。 Postmates 聯合創始人 Bastian Lehmann 稱該公司「反亞馬遜」。2020 年 7 月 6 日，Uber 宣布將以 26.5 億美元收購 Postmates。 2020年12月1日，Uber宣布交易完成。

網站： postmates.com

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