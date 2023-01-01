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Mailchimp 是一個美國行銷自動化平台和電子郵件行銷服務。該平台是其營運商 Rocket Science Group 的商業名稱，該公司是一家美國公司，由 Ben Chestnut 和 Mark Armstrong 於 2001 年創立，Dan Kurzius 後來加入。 “Mailchimp 以其最受歡迎的電子賀卡角色命名，於 2001 年推出，多年來一直是一個副項目，每月收入數千美元。” Mailchimp 最初是一項付費服務，並於 2009 年添加了免費增值選項。一年之內，其用戶群從 85,000 人增長到 450,000 人。到 2014 年 6 月，它每月代表用戶發送超過 100 億封電子郵件。 2017年，該公司每天新增客戶14,000名。該公司仍由其聯合創始人擁有，並且未接受風險投資基金。2016 年，Mailchimp 在福布斯雲端 100 強排行榜上排名第 7。 2017 年2 月，該公司被評為Fast Company 2017 年最具創新力公司之一。2017 年8 月，有報告指出Mailchimp 將在布魯克林和加州奧克蘭開設辦事處。2019 年2 月，Mailchimp 收購了規模較小的競爭對手LemonStand 。 2019 年晚些時候，該公司宣布年收入將達 7 億美元。 Mailchimp 隨後宣布，他們計劃從電子郵件分發轉向提供「針對小型組織的完整行銷平台」。為此，Mailchimp 於 2020 年 3 月收購了總部位於倫敦的媒體和雜誌公司 Courier，其既定目標是國際成長。該雜誌在超過26 個國家/地區擁有100,000 名讀者。截至2019 年5 月，新用戶將按聯絡人付費，而不僅僅是訂閱聯絡人，因此新用戶將為取消訂閱的聯絡人和尚未確認的聯絡人付費。

網站： mailchimp.com

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