餐廳外送/外帶軟體 - 最受歡迎的應用程式

EasyOrder

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EasyOrder 隆重推出 - 您的一體化全通路訂購和行銷解決方案，助力餐廳成功！利用 EasyOrder 釋放您餐廳業務的全部潛力，這是一個旨在吸引新客戶、留住忠實顧客並以前所未有的方式增加收入的綜合平台。告別分散的系統，迎接無縫、用戶友好的體驗，將您的餐廳提升到新的高度。主要特點： 全通路覆蓋：透過 EasyOrder，您的餐廳可以透過客戶的首選管道輕鬆與客戶建立聯繫。從您的品牌應用程式到響應式訂購網頁和自助服務亭，您的顧客無論身在何處都可以享受無縫的訂購體驗。建立客戶忠誠度：我們的平台使您能夠透過量身定制的促銷和推播通知來培養和擴大客戶群。品牌應用程式讓您的餐廳成為人們關注的焦點，而直...