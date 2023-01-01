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Goodreads 是一個美國社交編目網站，允許個人搜尋其書籍、註釋、引文和評論資料庫。使用者可以註冊並註冊書籍以產生圖書館目錄和閱讀清單。他們還可以創建自己的書籍推薦、調查、投票、部落格和討論小組。該網站的辦公室位於舊金山。該公司由在線零售商亞馬遜所有。 Goodreads 成立於 2006 年 12 月，由 Otis Chandler 和 Elizabeth Khuri Chandler 於 2007 年 1 月推出。 2007年12月，該網站擁有超過65萬名會員，新增圖書超過1000萬冊。截至 2012 年 7 月，該網站擁有 1000 萬會員、2000 萬月訪問量和 30 名員工。 2013年3月28日，亞馬遜宣布收購Goodreads，7月23日，Goodreads在網站上宣布其用戶群已成長至2,000萬會員，在近11個月內翻了一番。

網站： goodreads.com

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