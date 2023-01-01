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Science Daily 是一個於1995 年推出的美國網站，匯集新聞稿並發布有關科學的經過輕微編輯的新聞稿（一種稱為“churnalism”的做法），類似於Phys.org 和EurekAlert!。該網站由Dan 與Michele Hogan 夫婦於1995 年創立;丹霍根 (Dan Hogan) 曾在傑克遜實驗室公共事務部工作，負責撰寫新聞稿。該網站透過銷售廣告賺錢。截至 2010 年，該網站表示，它已經“從一個兩人運營的公司發展成為一家擁有全球撰稿人的成熟新聞企業”，但當時，它在霍根夫婦的家中運行，沒有記者，只有轉載的新聞稿。 2012 年，Quantcast 將其排在第 614 位，擁有 260 萬美國訪客。

網站： sciencedaily.com

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