The Lancet

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《柳葉刀》是一份同儕審查的每週綜合醫學雜誌。它是世界上最古老、最著名的普通醫學期刊之一。它由英國外科醫生托馬斯·瓦克利(Thomas Wakley) 於1823 年創立，他以一種名為柳葉刀(手術刀) 的手術器械命名。該雜誌發表原創研究文章、評論文章（“研討會”和「評論」）、社論、書評、信件，以及新聞專題和案例報告。 《柳葉刀》自 1991 年起歸愛思唯爾所有，自 1995 年以來其主編為理查霍頓。該雜誌在倫敦、紐約和北京設有編輯部。

網站： thelancet.com

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