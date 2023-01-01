Bitbucket 是 Atlassian 旗下的基於 Web 的版本控制儲存庫託管服務，適用於使用 Mercurial（從發佈到 2020 年 7 月 1 日）或 Git（自 2011 年 10 月起）修訂控制系統的源代碼和開發項目。 Bitbucket 提供商業計劃和免費帳戶。截至 2010 年 9 月，它提供具有無限數量私人儲存庫的免費帳戶（免費帳戶最多可擁有 5 個用戶）。Bitbucket 與 Jira、HipChat、Confluence 和 Bamboo 等其他 Atlassian 軟體整合。 它類似 GitHub，主要使用 Git。 Bitbucket 傳統上透過私人專有軟體程式碼向專業開發人員推銷其服務，特別是自2010 年被Atlassian 收購以來。2017 年2 月，Bitbucket 宣布其平台上已擁有600 萬開發人員和100 萬團隊。Bitbucket 具有三種部署模型：雲端、Bitbucket 伺服器和資料中心。

網站： bitbucket.org

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