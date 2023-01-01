WebCatalog

GitHub

GitHub

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： github.com

使用 WebCatalog 上「GitHub」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 日開始，免費計畫允許無限的協作者，但將私人儲存庫限制為每月 2,000 分鐘的操作。截至 2020 年 1 月，GitHub 報告擁有超過 4,000 萬用戶和超過 1 億個儲存庫（包括至少 2,800 萬個公共儲存庫），使其成為世界上最大的原始碼託管平台。

網站： github.com

免責聲明：WebCatalog 與 GitHub 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Gitter

Gitter

gitter.im

Gitee

Gitee

gitee.com

Assembla

Assembla

assembla.com

Travis CI

Travis CI

travis-ci.com

Unfuddle STACK

Unfuddle STACK

unfuddle.com

Disroot Git

Disroot Git

disroot.org

Odoo

Odoo

odoo.com

Volta

Volta

volta.net

Nextcloud

Nextcloud

nextcloud.org

Grai

Grai

grai.io

Planio

Planio

plan.io

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策