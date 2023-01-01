WebCatalog
Jimdo

Jimdo

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 Web 應用程式

網站： jimdo.com

使用 WebCatalog 上「Jimdo」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Jimdo 是一家德國網站建立器和一體化託管解決方案，旨在使用戶無需任何網頁設計經驗即可建立自己的網站。該公司是一家私人公司，總部位於德國漢堡，在慕尼黑和東京設有辦公室。 Jimdo有兩種產品； Creator 和 Dolphin，兩者都提供免費和付費方案。 Jimdo Dolphin 是一款由人工智慧驅動的網站建立器，專為具有基本電腦技能的使用者而設計，可自動執行大部分網站建立流程。它使用人工智慧來了解使用者、他們的業務和目標，然後建立一個已經完全個人化的網站來滿足他們的需求。 Jimdo Creator 是一款拖放式網站建立器和託管服務，適合具有一定編碼技能的使用者。

網站： jimdo.com

免責聲明：WebCatalog 與 Jimdo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

Jemi

Jemi

jemi.so

Continually

Continually

continual.ly

WebWave

WebWave

webwave.me

Beget

Beget

beget.com

L.L.Bean

L.L.Bean

llbean.com

FreeHosting.io

FreeHosting.io

freehosting.io

Nicepage

Nicepage

nicepage.com

FullContact

FullContact

fullcontact.com

Bappfy

Bappfy

bappfy.com

Hoganhost

Hoganhost

hoganhost.com.ng

YourDictionary

YourDictionary

yourdictionary.com

WordPress.com

WordPress.com

wordpress.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策