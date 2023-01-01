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GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。該軟體由烏克蘭開發人員 Dmitriy 創建Zaporozhets 和Valery Sizov。程式碼最初是用Ruby 編寫的，後來用Go 重寫了某些部分，最初作為原始碼管理解決方案，用於在軟體開發團隊中進行協作。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在開源 (MIT) 許可證下發布，而附加功能則在專有許可證下發布。

網站： gitlab.com

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