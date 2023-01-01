Volkswagen

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大眾汽車是一家德國汽車製造商，總部位於德國下薩克森州沃爾夫斯堡。它由以標誌性甲蟲汽車而聞名的德國勞工陣線於 1937 年創立，是大眾集團的旗艦品牌，而大眾集團是 2016 年和 2017 年全球銷量最大的汽車製造商。

網站： vw.com

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