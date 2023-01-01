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梅賽德斯-奔馳，通常簡稱梅賽德斯，是德國豪華和商用車汽車品牌，成立於1926年。梅賽德斯-奔馳股份公司總部位於德國巴登-符騰堡州斯圖加特。梅賽德斯-奔馳股份公司生產消費豪華車和帶有梅賽德斯-奔馳標誌的商用車。

網站： mercedes-benz.com

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