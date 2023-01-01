Ram Trucks，風格化為 RAM，以前稱為 Ram Truck Division，是美國輕型至中型卡車和其他商用車品牌，也是 Stellantis 的一個部門。它於 2010 年從道奇公司分拆出來，使用 Ram 皮卡系列卡車的名稱。

網站： ramtrucks.com

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