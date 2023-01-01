Comcast Cable Communications, LLC（以 Xfinity 名義開展業務）是一家美國電信公司，是 Comcast Corporation 的一個部門，用於行銷該公司提供的消費者有線電視、網路、電話和無線服務。該品牌於2010年首次推出；在此之前，這些服務主要以康卡斯特的名義銷售。

網站： xfinity.com

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