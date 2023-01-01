Cartoon Network

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卡通頻道是華納兄弟探索頻道旗下的美國有線電視頻道。它是卡通網路公司的一部分，該部門還負責 Boomerang、Cartoonito、Adult Swim 和 Toonami 的廣播和製作活動。

網站： cartoonnetwork.com

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