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ESPN（最初是娛樂和體育節目網絡的縮寫）是 ESPN Inc. 旗下的美國跨國基本有線體育頻道，由華特迪士尼公司 (80%) 和赫斯特通訊公司 (20%) 共同擁有。該公司由 Bill Rasmussen 及其兒子 Scott Rasmussen 和 Ed Egan 於 1979 年創立。 ESPN 主要透過位於康乃狄克州布里斯託的演播室進行轉播。該網絡在邁阿密、紐約市、西雅圖、夏洛特和洛杉磯也設有辦事處。詹姆斯·皮塔羅(James Pitaro) 目前擔任ESPN 主席，自2018 年3 月5 日起擔任該職務，約翰·斯基珀(John Skipper) 於2017 年12 月18 日辭職。雖然ESPN 是最成功的體育網絡之一，但ESPN 受到了很多批評。這包括對報告有偏見、利益衝突以及與個別廣播公司和分析師的爭議的指控。 截至 2018 年 9 月，ESPN 向美國約 8,600 萬電視家庭（擁有付費電視的家庭的 93.2%）收看。除了美國的旗艦頻道及其七個相關頻道外，ESPN 在超過 200 個國家/地區播出。國家。它在澳大利亞、巴西、拉丁美洲和英國經營區域頻道。在加拿大，它擁有 The Sports Network (TSN) 及其五個姊妹網絡 20% 的權益。 2011 年，ESPN 的歷史和崛起被記錄在《那些傢伙玩得很開心》。這是一本非小說類書籍，由詹姆斯·安德魯·米勒 (James Andrew Miller) 和湯姆·沙爾斯 (Tom Shales) 撰寫，由利特爾布朗公司 (Little, Brown and Company) 出版。

網站： espn.com

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