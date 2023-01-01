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Food Network 是一家美國基本有線電視頻道，由Television Food Network, G.P. 擁有，該公司是Discovery, Inc.（持有該網絡69% 的股權）和Nexstar Media Group（持有剩餘31% 的股權）之間的合資企業和普通合夥企業。 ）。儘管存在這種所有權結構，該頻道仍作為美國探索網路公司的一個部門進行管理和運營。該頻道播放有關食品和烹飪的特別和定期節目。 除了位於紐約市的總部外，Food Network 還在亞特蘭大、洛杉磯、舊金山、芝加哥、底特律、澤西市、辛辛那提和諾克斯維爾設有辦事處。 截至 2018 年 9 月，美國有 9,100 萬個家庭接收 Food Network（98.6% 的家庭擁有有線電視）。

網站： foodnetwork.com

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