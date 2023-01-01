Adult Swim
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尋找您最喜愛的節目、透過直播聊天、獲取活動訊息，或只是發呆。你的來電。 Adult Swim 是一個面向成人的美國夜間有線電視頻道，與基本有線電視網絡卡通網絡共享頻道空間，並由其內部製作工作室 Williams Street 製作。它是美國媒體集團華納兄弟探索公司的一部分。
網站： adultswim.com
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