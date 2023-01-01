YouTube TV
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YouTube TV 是一項美國串流電視服務，提供超過 85 個電視網路的直播電視、隨選影片和基於雲端的 DVR。它由Google 的子公司YouTube 擁有，而Google 本身又是Alphabet Inc. 的子公司。Sh TV 的節目範圍包括美國主要網絡，例如ABC、CBS、NBC、PBS、Fox、FX、AMC、CNN、Fox News 、TBS、探索頻道、喜劇中心和 ESPN。 YouTube TV 於 2017 年 2 月 28 日推出。
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