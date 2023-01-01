WebCatalog
Puffer

Puffer

puffer.stanford.edu

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Puffer」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

在瀏覽器中串流直播電視節目。不收費。您可以觀看 NBC、CBS、ABC、PBS、Fox 和 CW 網路附屬的美國電視台。 Puffer 在 Chrome、Firefox、Edge 和 Opera 瀏覽器、電腦或 Android 手機或平板電腦上運作良好。 Puffer 不適用於 iPhone、iPad 或 Safari 瀏覽器。 Puffer 是史丹佛大學計算機科學系的研究計畫。

網站： puffer.stanford.edu

免責聲明：WebCatalog 與 Puffer 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

YouTube TV

YouTube TV

tv.youtube.com

9Now

9Now

9now.com.au

Sun NXT

Sun NXT

sunnxt.com

Netflix

Netflix

netflix.com

Pop

Pop

pop.com

GeeksforGeeks

GeeksforGeeks

geeksforgeeks.org

Science

Science

science.org

Zattoo

Zattoo

zattoo.com

KOCOWA+

KOCOWA+

kocowa.com

RTÉ Player

RTÉ Player

rte.ie

MSG GO

MSG GO

msggo.com

SignEasy

SignEasy

app.signeasy.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策