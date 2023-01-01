Squarespace, Inc. 是一家美國私人公司，總部位於紐約市。它提供用於網站建立和託管的軟體即服務，並允許用戶使用預先建立的網站模板和拖放元素來建立和修改網頁。 2004 年，Anthony Casalena 在馬裡蘭大學就讀期間創立了 Squarespace，作為部落格託管服務。在 2006 年公司收入達到 100 萬美元之前，他是公司唯一的員工。該公司的員工人數從 2010 年的 30 名員工增加到 2015 年的 550 名。到 2014 年，該公司總共籌集了 7,850 萬美元的風險投資；新增了電子商務工具、域名服務和分析；並用拖放功能取代了其編碼後端。

網站： squarespace.com

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