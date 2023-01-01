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Gitter 是一個開源即時訊息和聊天室系統，面向 GitLab 和 GitHub 儲存庫的開發人員和使用者。 Gitter 作為軟體即服務提供，提供免費選項，提供所有基本功能和創建單一私人聊天室的能力，並為個人和組織提供付費訂閱選項，使他們能夠創建任意數量的私人聊天室。 可以為 GitHub 上的各個 git 儲存庫建立單獨的聊天室。聊天室隱私遵循關聯 GitHub 儲存庫的隱私設定：因此，私有（即僅限會員）GitHub 儲存庫的聊天室對於有權存取該儲存庫的人員也是私有的。然後可以將連結到聊天室的圖形徽章放置在 git 儲存庫的 README 檔案中，以引起專案的所有使用者和開發人員的注意。使用者可以在聊天室中聊天，或透過 GitHub 登入 Gitter（不涉及與 Gitter 共享使用者的 GitHub 密碼）來存取他們有權存取的儲存庫的私人聊天室。 Gitter 與 Slack 類似。與 Slack 一樣，它會自動將所有訊息記錄在雲端。

網站： gitter.im

免責聲明：WebCatalog 與 Gitter 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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