Paltalk 是一項專有的視訊群聊服務，使用戶能夠透過視訊、網路聊天或語音進行交流。它提供聊天室以及用戶創建自己的公共虛擬聊天室的能力。 Paltalk Desktop 可在 macOS 和 Windows 上使用，Paltalk 視訊聊天應用程式可在 Android 和 iOS 上使用。雖然基本服務是免費的，基本軟體也可以免費下載，但 Paltalk 的創建者 AVM Software 提供收費會員資格和付費升級到功能更強大的版本。 Paltalk 在 2013 年擁有 550 萬獨立用戶。該公司在 2015 年創建的資訊圖表顯示，他們的用戶數量已超過 1 億。

網站： paltalk.com

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