Flipboard 是一家新聞聚合器和社群網路聚合公司，總部位於加州帕洛阿爾托，在紐約、溫哥華和北京設有辦公室。其軟體也稱為Flipboard，於2010年7月首次發布。它聚合了來自社交媒體、新聞提要、照片共享網站和其他網站的內容，以雜誌的形式呈現，並允許用戶「翻閱」文章、圖像以及正在分享的影片。讀者也可以將故事儲存到 Flipboard 雜誌中。截至 2016 年 3 月，該公司聲稱 Flipboard 上的用戶已經創建了 2,800 萬本雜誌。該服務可以透過網頁瀏覽器、Microsoft Windows 和 macOS 的 Flipboard 應用程式以及 iOS 和 Android 的行動應用程式存取。此客戶端軟體免費提供，並已在地化為 21 種語言。

網站： flipboard.com

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