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網站： simplenote.com

使用 WebCatalog 上「Simplenote」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。Simplenote 有一個外部可存取的 API，允許編寫其他用戶端：macOS 儀表板小工具 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；在其他人中。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。

網站： simplenote.com

免責聲明：WebCatalog 與 Simplenote 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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