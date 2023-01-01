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一個基於聯合供稿的新社交網絡，旨在實現更開放的互聯網。 它是如何運作的？ 每個使用者都有自己的 kalaksi - 一個可以創造行星的地方。 行星既充當時間軸（您可以在其中發布和重新發布），又充當內部和外部提要的聚合器。 每個星球也匯出自己的 RSS 來源，以便您可以從其他地方輕鬆存取您的內容。 您可以訂閱其他用戶的行星以及標準 RSS/Atom 來源。新內容將自動發佈到訂閱的行星。 您還可以對所有貼文加註星標和評論，創建私人或受限星球，並與其他用戶建立友誼以分享私人內容。

網站： kalaksi.com

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