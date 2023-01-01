Plurk（）是一項免費的社交網路和微博服務，允許用戶透過簡訊或連結發送更新（也稱為 plurks），長度最多可達 360 個文字字元（截至 2016 年 12 月 28 日，立即之前的限制為210，從最初的限制140 增加）。然後，更新使用時間軸顯示在用戶主頁上，其中按時間順序列出收到的所有更新，並交付給選擇的其他用戶接收它們。其時間軸的一個獨特功能是水平滾動，這與 Twitter 或 Facebook 等任何其他流行的社交網絡或微博網站不同，用戶可以在屏幕上看到更多水平運行的帖子，之前的帖子在右側。每個執行緒在時間軸框架下方顯示時間戳，以及回應數量的計數器；一個線程可以有多達 300 到 1000 個回應。用戶可以透過 Plurk.com 網站、透過私人訊息或即時訊息或透過相容的第三方應用程式透過簡訊回應其他用戶的更新。

網站： plurk.com

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