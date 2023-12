Google Keep 是 Google 開發的筆記服務。 Google Keep 於 2013 年 3 月 20 日推出,可在網路上使用,並提供適用於 Android 和 iOS 行動作業系統的行動應用程式。 Keep 提供了多種筆記工具,包括文字、清單、圖像和音訊。使用者可以設定提醒,該提醒與 Google Now 整合。可以使用光學字元辨識來提取圖像中的文本,並且可以轉錄語音記錄。此介面允許單列視圖或多列視圖。註釋可以用顏色編碼,並且可以應用標籤進行組織。後來的更新增加了固定筆記的功能,以及與其他 Keep 用戶即時協作處理筆記的功能。 Google Keep 收到的評價褒貶不一。 2013 年發布後不久的一篇評論讚揚了它的速度、語音註釋的品質、同步性以及可以放置在 Android 主螢幕上的小部件。 2016 年的評論批評了缺乏格式選項、無法撤消更改以及僅提供兩種視圖模式的介面,而這兩種模式都不適合處理長筆記。然而,Google Keep 因其通用裝置存取、與其他 Google 服務的本機整合以及透過光學字元辨識將照片轉換為文字的選項等功能而受到好評。

網站: google.com

