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Threema 是一款適用於 iOS、Android 和 Windows Phone 的端對端加密即時通訊應用程式。該軟體基於隱私設計原則，且該服務不需要用戶提供電話號碼或任何其他個人識別資訊： Threema應用程式可以匿名使用。除了簡訊之外，用戶還可以撥打語音電話、發送多媒體、位置、語音訊息和文件。透過網頁應用程式“Threema Web”，可以在個人電腦上使用該服務。Threema 由瑞士公司 Threema GmbH 開發。伺服器位於瑞士，開發位於 Pfäffikon SZ。截至 2017 年 4 月，Threema 擁有 450 萬用戶。截至 2019 年 1 月，商業版 Threema Work 已被 3000 家公司和組織使用。

網站： threema.ch

免責聲明：WebCatalog 與 Threema 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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