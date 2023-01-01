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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

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將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

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Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。Snapchat 的主要功能之一是圖片和訊息通常只能在短時間內被收件人存取。

網站： snapchat.com

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