Snapchat
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Snapchat 可讓您輕鬆與朋友交談、查看世界各地的故事以及探索「發現」中的新聞。活在當下，生活會更有趣！ Snapchat 是 Snap Inc.（最初為 Snapchat Inc.）開發的美國多媒體即時通訊應用程式和服務。Snapchat 的主要功能之一是圖片和訊息通常只能在短時間內被收件人存取。
網站： snapchat.com
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