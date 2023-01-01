Workplace Chat 是隨時隨地與任何人聯繫的有趣、直覺且快速的方式。 Workplace 是 Facebook, Inc. 開發的企業連結平台，包括群組、即時訊息和動態消息的使用。開發由 Workplace 副總裁 Julien Codorniou 和 Workplace 主管 Karandeep Anand 領導。

網站： workplace.com

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