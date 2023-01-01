Messenger
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Facebook Messenger（俗稱Messenger）是一款由Facebook, Inc. 開發的美國訊息應用程式和平台。最初於2008 年開發為Facebook Chat，該公司於2010 年改進了其訊息服務，隨後於2011 年8 月發布了獨立的iOS 和Android 應用程序， 2018 年第四季度推出獨立的Facebook Portal 硬件，用於基於Messenger 的通話。隨後，Facebook 推出了專用網站界面(Messenger.com)，並將消息傳遞功能與Facebook 主應用程式分離，允許使用者使用Web 介面或下載一個的獨立應用程式。 2020 年 4 月，Facebook 正式發表 Messenger for Desktop，支援 Windows 10 和 macOS，並分別在 Microsoft Store 和 App Store 上發布。 用戶可以發送訊息並交換照片、影片、貼紙、音訊和文件，以及對其他用戶的訊息做出反應並與機器人互動。該服務還支援語音和視訊通話。獨立應用程式支援使用多個帳戶、使用可選的端對端加密進行對話以及玩遊戲。
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