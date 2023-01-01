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WhatsApp Messenger，或簡稱 WhatsApp，是 Facebook, Inc. 擁有的一款美國免費軟體、跨平台訊息傳遞和 IP 語音 (VoIP) 服務。它允許用戶發送簡訊和語音訊息、進行語音和視訊通話以及共享圖像、文件、使用者位置和其他媒體。 WhatsApp 的用戶端應用程式在行動裝置上運行，但也可以從桌上型電腦訪問，只要用戶在使用桌面應用程式時行動裝置保持連接到網路即可。該服務要求用戶提供標準蜂窩行動電話號碼以註冊該服務。 2018 年1 月，WhatsApp 發布了一款針對小型企業主的獨立商業應用程序，名為WhatsApp Business，允許企業與使用標準WhatsApp 客戶端的客戶進行溝通。該客戶端應用程式由加州山景城的WhatsApp Inc. 創建，該公司2014 年 2 月被 Facebook 以約 193 億美元收購。到2015 年，它成為世界上最受歡迎的訊息應用程序，截至2020 年2 月，它在全球擁有超過20 億用戶。它已成為多個國家和地區電子通訊的主要手段，包括拉丁美洲、印度次大陸和大部分地區。歐洲和非洲。

網站： whatsapp.com

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