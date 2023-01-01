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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

ONEMONITAR 是一款 Android 監控應用程序，可讓您在手機上進行監控，並具有最佳通話錄音、位置追蹤器、WhatsApp 監控、Facebook 監控、Instagram 監控等功能以及監控手機應用程式的許多功能。 ONEMONITAR 行動監控應用程式仍隱藏在兒童電話中，可讓您監控上述所有內容。

網站： onemonitar.com

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