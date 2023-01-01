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無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

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CarCoPoLo GPS 車輛追蹤器，讓您以零安裝成本追蹤您的車輛。 CarCoPoLo 是一個簡單而聰明的行動應用程序，利用固定的 GPS 單元來追蹤您的車輛。 現在，您可以在一張地圖上即時查看車輛，隨時隨地追蹤車輛的當前位置、速度和距離，並使用可自訂的 GEOFENCE 功能提供即時通知。透過“嗡嗡聲”，您可以通知車內的司機您已準備好接送。 此外，還可以使用 CarCoPoLo 行動應用程式將車輛和駕駛員檔案儲存在您伸手可及的地方。您可以從雲端存取重要的車輛資料。

網站： carcopolo.com

免責聲明：WebCatalog 與 Carcopolo 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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