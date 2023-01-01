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使用 Web 應用程式

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使用 WebCatalog 上「LiiD」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

如果您可以自動將活動記錄到 Salesforce 或 Microsoft Dynamics CRM，那不是很酷嗎？好吧，現在你可以了！ LiiD 會自動追蹤您的所有電話和電子郵件，直接發送到您的 CRM，您甚至無需動一根手指。

網站： dashboard.liid.com

免責聲明：WebCatalog 與 LiiD 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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