如果您可以自動將活動記錄到 Salesforce 或 Microsoft Dynamics CRM，那不是很酷嗎？好吧，現在你可以了！ LiiD 會自動追蹤您的所有電話和電子郵件，直接發送到您的 CRM，您甚至無需動一根手指。

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