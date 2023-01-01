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Skype 是一款電信應用程序，專門透過 Internet 在電腦、平板電腦、行動裝置、Xbox One 控制台和智慧手錶之間提供視訊聊天和語音通話。 Skype也提供即時通訊服務。用戶可以傳輸文字、視訊、音訊和圖像。 Skype 允許視訊電話會議。 截至 2010 年底，全球用戶數量超過 6.6 億，截至 2015 年 8 月，估計每月活躍用戶超過 3 億。2012 年 2 月，Skype 同時線上用戶數為 3,400 萬。2020 年 3 月，Skype每月有1億人使用，每天有4000 萬人使用。由於 COVID-19 大流行，每日用戶數量比上個月增加了 70%。Skype 於 2003 年 8 月首次發布，由瑞典人 Niklas Zennström 和丹麥人 Janus Friis 與 Ahti Heinla 合作創建、Priit Kasesalu、Jaan Tallinn和Toivo Annus 是愛沙尼亞人，他們開發了點對點後端，也用於音樂共享應用程式Kazaa。 2005 年 9 月，eBay 以 26 億美元收購了 Skype。 2009年9月，Silver Lake、Andreessen Horowitz和加拿大退休金計畫投資委員會宣布以19億美元從eBay收購Skype 65%的股份，該企業市值達29.2億美元。微軟於 2011 年 5 月以 85 億美元收購了 Skype。 Skype 的部門總部位於盧森堡，但大多數開發團隊和該部門 44% 的員工仍位於愛沙尼亞的塔林和塔爾圖。Skype 允許用戶透過網路透過語音、麥克風、視訊等方式進行交流。網路攝影機和即時通訊。 Skype 實施免費增值業務模式，Skype 之間的通話免費，而固定電話和行動電話（透過傳統電話網路）的通話則透過稱為 Skype Credit 的基於借記的使用者帳戶系統收費。一些網路管理員禁止 Skype 在企業、政府、家庭和教育網路上使用，理由是資源使用不當、頻寬使用過多和安全問題。Skype 最初採用混合點對點和用戶端伺服器系統。自2012 年5 月以來，Skype 完全由微軟營運的超級節點提供支援。2013 年大規模監控揭露顯示，微軟已授予情報機構不受限制地存取超級節點和Skype 通訊內容的權限。在2016 年和2017年，微軟以一種轉變的方式重新設計了Skype 用戶端。Skype 從點對點服務轉變為集中式 Azure 服務，並調整了應用程式的使用者介面，使基於文字的訊息傳遞比語音通話更加突出。 Windows、iOS、Android、Mac 和 Linux 版 Skype 得到了顯著的重大改進。

網站： skype.com

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