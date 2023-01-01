If This then That，也稱為 IFTTT，是一種基於 Web 的免費軟體服務，它創建簡單的條件語句鏈（稱為小程式）。 小程式由 Gmail、Facebook、Telegram、Instagram 或 Pinterest 等其他 Web 服務中發生的變更觸發。例如，如果用戶使用主題標籤發推文或複製照片，則小程式可能會發送電子郵件訊息。如果有人在照片中標記用戶，Facebook 將向用戶的存檔提供資訊。除了基於Web 的應用程式外，該服務還可以在iOS 和Android 上運行。 2015 年 2 月，IFTTT 將其原始應用程式更名為 IF，並發布了一套名為 Do 的新應用程序，用戶可以使用該應用程式建立快捷應用程式和操作。截至 2015 年，IFTTT 用戶每天創建約 2000 萬份食譜。 Do 應用程式套件的所有功能已整合到重新設計的 IFTTT 應用程式中。

網站： ifttt.com

免責聲明：WebCatalog 與 IFTTT 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。