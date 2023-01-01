使用 WebCatalog 上「Tinder」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Tinder 是一款地理社交網路和線上約會應用程序，允許用戶根據自己的照片、個人簡介和共同興趣匿名滑動以喜歡或不喜歡其他個人資料。一旦兩個用戶“匹配”，他們就可以交換訊息。Tinder 於 2012 年在初創企業孵化器 Hatch Labs 內推出，是 IAC 和行動應用開發公司 Xtreme Labs 的合資企業。到 2014 年，Tinder 每天的「滑動」次數約為 10 億次。 Tinder 最初需要訪問 Facebook 帳戶才能使用該應用程序，但從 2019 年 8 月開始允許用戶僅使用電話號碼進行註冊。可以透過行動應用程式或電腦網路瀏覽器存取。 Tinder 採用免費增值商業模式。

網站： tinder.com

免責聲明：WebCatalog 與 Tinder 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。