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Tinder 是一款地理社交網路和線上約會應用程序，允許用戶根據自己的照片、個人簡介和共同興趣匿名滑動以喜歡或不喜歡其他個人資料。一旦兩個用戶“匹配”，他們就可以交換訊息。Tinder 於 2012 年在初創企業孵化器 Hatch Labs 內推出，是 IAC 和行動應用開發公司 Xtreme Labs 的合資企業。到 2014 年，Tinder 每天的「滑動」次數約為 10 億次。 Tinder 最初需要訪問 Facebook 帳戶才能使用該應用程序，但從 2019 年 8 月開始允許用戶僅使用電話號碼進行註冊。可以透過行動應用程式或電腦網路瀏覽器存取。 Tinder 採用免費增值商業模式。

網站： tinder.com

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