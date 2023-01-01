替代項 - Tinder
Grindr
grindr.com
Grindr 是一款針對同性戀、雙性戀、跨性別和酷兒人群的基於位置的社交網路和線上約會應用程式。它於 2009 年 3 月推出，是首批針對男同性戀者的地理社交應用程式之一，此後已成為世界上最大、最受歡迎的同性戀行動應用程式。它在 iOS 和 Android 裝置上提供免費版和高級版（後者稱為 Grindr XTRA 和 Grindr Unlimited）。 該應用程式允許會員創建個人資料，並使用他們的 GPS 位置將其置於級聯中，在那裡他們可以瀏覽按距離排序的其他資料，並根據過濾器設定被附近和遠處的成員查看。在網格視圖中選擇個人資料照片將顯示該成員的完整個人資料和照片，以及聊天、發送「點擊」...
Zoosk
zoosk.com
約會很有趣……沒有遊戲。匹配世界各地的單身人士超過 13 年！
Plenty of Fish
pof.com
Plenty of Fish Free Dating (POF) 是單身人士比任何其他約會應用程式進行更多對話的地方。 POF 不僅僅是一款約會應用程式。這是一種體驗。 POF 旨在幫助單身人士找到幸福的關係！我們擁有最免費的功能，包括 MeetMe、直播、聊天等，可以滿足單身人士的需求，還包括獨特的破冰遊戲，可以開始有趣的對話！使用 POF，您在最初 24 小時內進入對話的可能性提高了 2.7 倍！立即加入，開始與附近的單身人士聊天。
Bumble
bumble.com
Bumble 改變了人們約會、交友的方式，以及在網路上見面的看法，變得更好。女性踏出第一步。在 iPhone + 安卓上。
Badoo
badoo.com
歡迎來到 Badoo，一個誠實約會的地方！在一個靠著自我懷疑獲利的社會中，Badoo 是一個值得做真實、毫無歉意的你的地方。我們透過真實、未經過濾的對話來對抗現代約會的模糊性。我們相信，真正的連結源自於誠實地了解自己是誰以及真正想要什麼。
OkCupid
okcupid.com
OkCupid 是唯一一款能在您重要的事情上與您相匹配的約會應用程式。您值得找到您要找的人。今天就來認識他們吧！
Match
match.com
匹配正在將約會提升到你的水平。因為讓我們面對現實：當你準備好做更多事情時，你能做的左右拇指體操就只有這麼多。憑藉 25 年的經驗和現實生活中的約會專家的支持，我們的應用程式為您提供查找所需內容所需的約會智能 - 從配對到面對面的約會。
OurTime
ourtime.com
成熟的單身人士相信 www.ourtime.com 提供 50 多個約會中的最佳選擇。在這裡，年長的單身人士為了愛和陪伴而相互聯繫。
SilverSingles
silversingles.com
正在尋找超過 50 的約會對象？ SilverSingles 是一個 50+ 交友網站，可以結識您附近的單身人士 - 現在是時候嘗試線上約會了！
ROMEO
romeo.com
同性戀約會的首選。在 ROMEO 網站、iOS 或 Android 應用程式上結識男士、交朋友或尋找真愛。約會愉快！
EliteSingles
elitesingles.co.uk
正在尋找 30+ 約會應用程式？受過教育的單身人士？您來對地方了！我們超過 85% 的 EliteSingles 會員完成了高於平均的教育，我們的用戶主要年齡在 30-50 歲之間。成千上萬的當地單身男女已經透過 EliteSingles 約會應用程式找到了真愛，現在輪到你了！
Pure
pure.app
PURE 是一款約會應用程序，讓好奇的創意人士以最有趣的方式展現自己。這是一個開放你的願望、誠實地表達你的意圖、明確你的界線的空間。 與志同道合的人聯繫，在安全、支持和無羞恥的空間中創造和探索新的令人興奮的體驗。 讓你的熱情自由馳騁，讓你的心狂野！
Adam4Adam
adam4adam.com
Adam4Adam 是一款專為男同性戀者創建的約會應用程序，用於輕度或休閒約會等。
Inner Circle
theinnercircle.co
感覺很熱很熱很熱嗎？讓我們給你一個約會。 我們敢於更好地約會 歡迎使用這款敢於讓約會再次變得美好的應用程式。我們將一群非常酷的單身人士聚集在一起，在現實生活中見面、聊天和見面。一方面，我們都是為了更好地約會。每個人都敢於在自己的個人資料、照片和對話上多花點功夫。這樣，我們就可以創造一個由您真正想在現實生活中約會和閒逛的合適單身人士組成的核心圈。準備好更好地約會了嗎？
happn
happn.app
happn 是一款約會應用程序，擁有超過 1 億會員，可讓您找到所有與您有過交集的人；命運已經決定了你該遇見的人。就像吸引您眼球的個人資料一樣，迷戀上他們，最重要的是，聚在一起！
AdultFriendFinder
adultfriendfinder.com
加入世界上最大的成人約會和社交網路。
eHarmony
eharmony.com
eharmony 是一個擁有 20 多年經驗的交友網站。我們的配對可以幫助您找到真愛。免費註冊並結識成千上萬志同道合的單身人士。
Mamba
mamba.ru
Mamba 是一個社交發現/社交約會網站網絡，其中包括大約 25,000 個獨立網站以及大型入口網站和出版網站上的約會部分。
CatholicMatch
catholicmatch.com
CatholicMatch 是世界上最大、最值得信賴的天主教交友網站。
Meetic
meetic.com
在 Meetic 上免費註冊，這是一個嚴肅的交友網站，您可以在其中查閱法國各地數千名單身人士的個人資料。 Meetic 是一家法國線上約會服務公司，成立於 2001 年 11 月，自 2013 年起成為 Match Group 的一部分。
2RedBeans
2redbeans.com
2紅豆是美國和加拿大最活躍的華人交友網站。它是新浪交友背後的動力引擎，也是2012年美國電視劇《非誠勿擾》的專用交友網站。
Seeking
seeking.com
Seeking.com 是針對成功人士和有魅力人士的最大約會網站。加入 46+ 百萬 Seeking 會員，提升您的約會體驗！ 最初位於 SeekingArrangement.com
Stir
stir.com
Stir 是一款專為單親父母打造的約會應用程式。對於準備約會但想避免其他約會應用程式壓力的單親父母來說，這是明智的選擇。
The Zero Date
thezerodate.com
約會之夜是每週一晚上 7 點半小時的 5 分鐘視訊約會。您告訴我們您在尋找什麼，我們將為您與最多 6 個不同的人配對。這是一種充分利用約會生活的無壓力方式。
eDate
edate.com
開始玩旋轉贏線上約會！這是一款虛擬老虎機與線上約會遊戲，您每天可以免費旋轉 10 次，以查看可以配對的當地單身人士！立即贏得勝利，例如免費聊天訊息、個人資料提升、額外旋轉等等！只需幾分鐘即可建立帳戶並立即開始旋轉。為真正的冒險家提供的婚友約會服務！
Gaydar
gaydar.net
Gaydar 是同性戀和雙性戀男性的頂級約會網站之一。數百萬像您一樣的人正在尋找友誼、約會和人際關係。分享您的興趣和愛好，Gaydar 將為您配對。立即免費加入，瀏覽並發送訊息。新的設計、聊天室和旅行計劃。透過公開、私人或謹慎的方式分享照片。
LoveAwake
loveawake.com
專為單身人士提供的免費線上約會網站。完全免費的婚友介紹服務。無需付款和註冊即可瀏覽單身男女交友。
Asian Dating
asiandating.com
在 AsianDating 上認識亞洲單身人士，這是最值得信賴的亞洲交友網站，擁有超過 450 萬會員。立即加入並開始建立有意義的聯繫！
Filteroff
getfilteroff.com
Filteroff 是一款免費的視訊快速約會應用程式。參加虛擬快速約會活動或加入我們的免費婚友服務！
Flirt
flirt.com
透過頂級線上約會網站結識您附近的輕浮單身人士。 瀏覽交友、線上聊天並開始約會。 超過 40 萬用戶在線上。 免費且簡單的註冊。
ThaiFriendly
thaifriendly.com
曼谷、芭達雅、普吉島和泰國各地的 100% 真正泰國女士在 ThaiFriendly 上排名第一的泰國約會網站！ 🔥
Jdate
jdate.com
Jdate 是首屈一指的猶太交友網站，專為希望與其他猶太單身人士建立良好聯繫的猶太單身人士提供。準備好要做你的了嗎？
Gleeden
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GLEEDEN – 排名第一的約會網站，適合謹慎邂逅！ Gleeden 擁有全球超過 1000 萬會員的高品質社區，是第一個由女性創建的滿足女性需求的婚外情交友網站。
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線上約會與認真的配對 • 您正在尋找長期關係嗎？尋找真正適合你的人 | Parship.co.uk
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MillionaireMatch
millionairematch.com
自 2001 年以來最大的原創百萬富翁交友網站。超過 500 萬高品質有吸引力的女性和富有的男性正在尋找認真的關係。
EME Hive
emehive.co
為北美等地區的亞裔和亞裔美國單身人士提供亞洲約會服務。我們已成功為美國、加拿大、英國、澳洲等地的許多亞洲單身人士建立聯繫。免費瀏覽，何必猶豫？
Christian Connection
christianconnection.com
Christian Connection 是一項針對英國、愛爾蘭、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、新加坡和香港單身基督徒的線上約會服務。 Christian Connection 由位於英國倫敦的 Widernet Communications Ltd 擁有和營運。
Dating.com
dating.com
Dating.com 是一個約會網站，您可以與世界各地符合資格的單身人士一起進入聊天、樂趣和浪漫的世界。約會從未如此簡單！
Tastebuds
tastebuds.fm
Tastebuds 是一個約會和社交網站以及 iOS 應用程序，可根據人們的音樂品味進行配對。
DateMySchool
datemyschool.com
DateMySchool 是一個針對大學生和校友的線上約會平台。它需要大學的電子郵件地址，並聲稱只允許經過驗證的學生和校友加入。它允許用戶按學校、部門、個人和其他團體過濾存取其個人資料 - 遵守基於大學電子郵件地址的相同安全策略。
LoveHabibi
lovehabibi.com
認識新的人。找到你的靈魂伴侶。 LoveHabibi 適合阿拉伯人、穆斯林、阿拉伯基督徒以及所有志同道合的人尋找朋友、約會和婚姻。
Muslima
muslima.com
在我們的穆斯林約會應用程式上尋找您的穆斯林生活伴侶。受到全球超過 750 萬穆斯林和阿拉伯單身人士尋求婚姻和婚姻的信賴。 單身且穆斯林？與 750 萬穆斯林男女一起在穆斯林網站上尋找持久的愛情和婚姻。 穆斯林提供了一種與世界各地的阿拉伯和穆斯林單身人士聯繫、尋找共同興趣並向潛在合作夥伴發送訊息的簡單方法。這是一款旨在讓愛情成為可能的應用程序，無論您身在何處。我們的穆斯林約會應用程式非常適合認真考慮約會結婚的阿拉伯和穆斯林男女。
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AnastasiaDate 是一個國際線上約會網站，主要將北美男性與東歐女性聯繫起來。
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Lovestruck
lovestruck.com
Lovestruck 為尋求忠誠關係的單身人士提供優質約會服務。
Dateforce
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Salesforce，但用於約會。 世界上第一個約會關係管理軟體
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AmoLatina.com 提供最好的拉丁約會服務。與來自哥倫比亞、墨西哥、哥斯達黎加、巴西等地的 13,000 多名拉丁會員見面，進行約會和浪漫活動。
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lesbiemates.com
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