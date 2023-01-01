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My5（以前稱為 Five Download，後來稱為 Demand 5）是英國 Channel 5 提供的隨選視訊服務的品牌名稱。該服務於2008年6月26日上線。作為五種下載，該服務提供美國進口CSI、House和Grey's Anatomy的Windows Media Video格式下載。個別劇集可以“租用”，有些劇集在電視上播出前 7 天即可租用。 自 2008 年 6 月起，第 5 頻道的節目內容更加多樣化，並且在播出後 30 天內提供免費內容的情況更加普遍。 2009 年 1 月，Demand 5 開始提供 Flash Video 格式的內容，讓使用 Apple Macintosh 電腦的使用者存取其內容。

網站： my5.tv

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