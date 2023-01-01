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AMC 是一些最受歡迎和廣受好評的電視節目的所在地。登入您的電視供應商，隨時了解您最喜愛的 AMC 原創影集的最新完整影集和影片附加內容。使用您的 iPhone 或 iPad 進行 Airplay 或直接投射到電視上。 AMC 原創節目包括有線電視史上收視率最高的影集《陰屍路》、《陰屍路》、《傳教士》、《風騷律師》、《迪特蘭》、《人類》、《走進荒原》 、《麥克黑手黨》、《恐怖》等等。 有線電視供應商包括 AT&T U-Verse、COX、DIRECTV、DISH、Optimum、Xfinity 和 Verizon FiOS 等。 AMC Premiere 訂戶可以欣賞當前季的 AMC 節目 - 無廣告、點播，並且可以在觀看直播電視的同時在應用程式中觀看。 AMC Premiere 訂閱者還可以在精選節目播出前搶先觀看或觀看全季節目，以及獨家加長劇集、獎勵場景、先睹為快、未剪輯電影等特殊內容。 AMC Premiere 訂戶還可以下載當季完整劇集，以便在 iPhone 或 iPad 上離線觀看。

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