WebCatalog
Tastemade

Tastemade

tastemade.com

使用 Web 應用程式

還沒安裝 WebCatalog 嗎？請下載 WebCatalog

使用 WebCatalog 上「Tastemade」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

我們的使命是透過現實生活中的故事講述和專業創客來取悅、吸引和激勵您。 Tastemade 是您舉辦屢獲殊榮的美食、旅遊、家居和設計展覽等活動的第一目的地！ 透過 Tastemade 的全新 24/7 直播頻道免費觀看 Tastemade，並追蹤我們熱門節目的數百集，包括當天觀看當前 Tastemade 版本。

網站： tastemade.com

免責聲明：WebCatalog 與 Tastemade 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

您可能也會喜歡

7plus

7plus

7plus.com.au

Google Play Movies

Google Play Movies


USA Network

USA Network

usanetwork.com

NBC

NBC

nbc.com

DisneyNOW

DisneyNOW

disneynow.com

NOW TV

NOW TV

nowtv.com

hayu

hayu

hayu.com

9Now

9Now

9now.com.au

South Park

South Park

southpark.cc.com

JetBlue Vacations

JetBlue Vacations

jetbluevacations.com

Hallmark TV

Hallmark TV

watchhallmarktv.com

ABC

ABC

abc.com

    產品

    技術支援

    公司

    法律資訊

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    我們使用 Cookie 來提供並改善網站的功能。使用我們的網站，即表示您同意使用 Cookie。

    隱私權政策