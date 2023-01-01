在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog 上「Vudu」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Vudu 是 NBCUniversal 子公司 Fandango Media 旗下的美國數位視訊商店和串流媒體服務。該公司提供交易型視訊點播租賃和電影數位購買服務，並與數位儲物櫃服務集成，以串流在零售中作為家庭視訊購買的電影數位副本。 該服務最初專注於名為 Vudu Box 的數位媒體播放器。 2010年，該公司開始放棄硬體業務，專注於將其服務和相關應用平台整合到電視和藍光光碟播放器等第三方設備中。此後，該公司透過行動應用程式以及數位媒體播放器和智慧電視等設備提供線上服務。2010 年，Vudu 出售給沃爾瑪。 2020 年，Fandango Media 收購了 Vudu，收購金額未公開。

網站： vudu.com

免責聲明：WebCatalog 與 Vudu 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。