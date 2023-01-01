BBC iPlayer 是 BBC 的網路串流、回放、電視和廣播服務。該服務可在多種裝置上使用，包括手機和平板電腦、個人電腦和智慧電視。向英國觀眾提供的 iPlayer 服務不包含商業廣告。術語 BBC iPlayer、iPlayer 和 BBC Media Player 指的是觀看或收聽相同內容的各種方法。在沒有電視許可證的情況下，觀看或錄製任何英國廣播公司的直播電視廣播，或在英國觀看BBC 電視重播或BBC 電視點播節目均屬刑事犯罪。2015 年，BBC 報道稱，它正在轉向播放音頻和視訊視訊內容透過網頁瀏覽器中的開放 HTML5 標準，而不是透過 Flash 或其 Media Player 行動應用程式。2018 年 10 月 17 日，BBC“iPlayer Radio”品牌被 BBC Sounds 取代。

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