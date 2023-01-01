VOA English

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來自美國之音的英文新聞。美國之音提供美國、亞洲、非洲和中東的完整報導。 美國之音 (VOA) 是美國最大的國際廣播公司，以 40 多種語言向估計每週 2.368 億觀眾提供新聞和資訊。美國之音為數位、電視和廣播平台製作內容。

網站： voanews.com

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